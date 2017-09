Calw Patienten sprechen über Gelenkersatz

Um Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich ein Urteil aufgrund von Erfahrungen und Berichten aus erster Hand zu bilden, hat Martin Handel, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an den Kliniken Calw, drei Patienten gebeten, anderen Leidensgefährten Rede und Antwort zu stehen. Am Mittwoch, 4. Oktober, von 18 bis 21 Uhr findet eine Podiumsdiskussion zum Thema "Künstlicher Gelenkersatz" statt, flankiert von zwei kurzen Vorträgen, die aus medizinischer Sicht die Thematik beleuchten sollen: Jens Döffert, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin in Calw spricht über "Narkose und Rheuma – Auswirkungen und Alternativverfahren zur Vollnarkose", während Handel das Thema "schonende Operationstechniken bei künstlichen Hüft- und Kniegelenken" aufgreift.

Der Schwerpunkt des Abends liegt jedoch in der Podiumsdiskussion. Drei betroffene Patienten werden vorgestellt und berichten über den Verlauf ihrer Behandlung, den Genesungsprozess sowie über ihr Leben vor und nach Implantation einer Endoprothese.

Im Anschluss an die Vorstellung werden Fragen der Zuhörer beantwortet. Auch individuelle Fragen der Zuhörer werden beantwortet.

Der kostenfreie Patienteninfoabend findet im Kurhaus Bad Liebenzell, Kurhausdamm 6, statt.