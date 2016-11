Calw Paten für junge Flüchtlinge gesucht

Viele Möglichkeiten

Für diese jungen Geflüchteten sucht die Erlacher ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich eine individuelle oder auch eine wohngruppenbezogene Patenschaft vorstellen können. So soll erreicht werden, dass die jungen Menschen weitere Kontakte aufbauen, die sie bei ihrer Integration in die Gesellschaft unterstützen.

Und hier sind helfende Hände gefragt: Konversation zur Förderung der Sprachkompetenz in Deutsch; gezielte Hausaufgabenhilfe in Fächern wie Deutsch, Mathe und Englisch; Begleitung beim Übergang von Schule in Praktika und in die Ausbildung; Unterstützung beim Kennenlernen der deutschen Strukturen; Hilfen im Alltag (Einkaufen, Kochen, Haushalt); Freizeitaktivitäten/Unterstützung beim Zugang in Vereine; Fahrdienste und vieles andere mehr.

Kontakt: Friederike Schröder, Telefon 07051/9 31 99 21, 01525/4 51 33 94, E-Mail jugendhilfe-calw@erlacher-hoehe.de, Erlacher Höhe Calw-Nagold Marktplatz 16, 75365 Calw, Telefon 07051/ 93 19 90, Fax: 07051/93 19 99. E-Mail alw-nagold@erlacher-hoehe.de.