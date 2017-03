Calw Passionsmusik mit Couperins Klageliedern zur Karwoche

Von den ursprünglich neun Leçons für die drei höchsten Kartage wurden die drei für die Trauermetten des Karmittwochs 1714/15 gedruckt, der Rest muss als verloren gelten.

Couperin wählt eher strenge Formen: ein immer wieder auftauchender gehender Bass erinnert an Monteverdis Marienvesper und hält das Geschehen symbolisch zusammen. Die Rezitative folgen einer gewissen metrischen Ordnung, die Verzierungen sind äußerst sorgsam vorgeschrieben.

Aber die Wahl der Ornamente, die expressive Harmonik und spezielle Sprachbehandlung machen diese Musik tief beeindruckend und persönlich; sie gehört ganz gewiss zu Couperins besten Kompositionen. Gleichzeitig sollte ihre Aufführung wegen ihrer artifiziellen Stilistik hoch qualifizierten Spezialisten vorbehalten sein, denn dadurch bleibt sie in ihrer Ursprünglichkeit erhalten und uneingeschränkt wirksam.

Renaissance-Gamben

Damit sind die Klagelieder Jeremia Couperins bei den in Hirsau auftretenden Mitgliedern des Marais Consort in allerbesten Händen, denn das untrer anderem auf italienischen Renaissance-Gamben spielende Ensemble ist eines der renommiertesten seiner Art in Europa, was sich in zahlreichen Einladungen zu Festivals und Konzertreihen in vielen Ländern widerspiegelt.

Das Konzert beginnt wie alle der Reihe Sankt Aurelius um 19 Uhr. Karten zum Preis von 14 Euro (Schüler und Studenten zu zehn Euro) gibt es ab 18 Uhr an der Abendkasse.