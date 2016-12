Calw Partnerschaft mit China bahnt sich an

Kreis Calw. Die Botschaft der in China bereits agierenden Unternehmer beim trauten Kamingespräch, zu dem Landrat Helmut Riegger die Firmenlenker aus seinem Kreis regelmäßig lädt, war klar: Sie brauchen für ihre Dependancen in Fernost deutsche Fachkräfte, die mit dem Land und seiner Kultur vertraut sind.

Das führte Anfang 2015 zu einer Schulpartnerschaft mit der chinesischen Stadt Huai’an in der Provinz Jiangsu – mit 5,5 Millionen Einwohnern aber nur eine Stadt in der 2. Liga, die sich gegen Riesenstädte wie Peking oder Schanghai schwer tut bei ihrer Suche nach tieferen Kontakten in den Westen. Der Zufall hatte es gewollt, dass eine Delegation aus dem Kreis just zu dem Zeitpunkt sich im Stuttgarter Kultusministerium nach einer Partnerschaft mit China erkundigte, als sich Huai’an per Mail ans Ministerium wandte und die Kooperation mit einem deutschen Partner suchte. Der gemeinsame Weg war geebnet.

Mittlerweile sind daraus Besuche und Gegenbesuche geworden. Ende Oktober reiste wieder eine deutsche Schülergruppe, allesamt angehende Industriemechaniker und Werkzeugmacher aus der Rolf Benz Schule in Nagold und der Johann Georg Doertenbach Schule in Calw, in die Millionenstadt, wo der Grundstein für ein Ausbildungszentrum gelegt wurde. Der Erste Landesbeamte Frank Wiehe nutzte den Festakt, um über die duale Ausbildung nach deutschem Vorbild zu berichten. Eine Ausbildung, die man so in China nicht kennt, weil der industrielle Partner fehlt. Umso erstaunter war man dort über die Selbstständigkeit und hohe Motivation, mit der die deutschen Schüler zu Werke gingen. Davon will man lernen. Auch auf anderen Feldern will man enger zusammenarbeiten und unterschrieb einen Letter of Intent, um den Wunsch einer engeren Kooperation zu untermauern.