Calw Parkverbot: Stadt bessert bei Schildern nach

Es ist noch gar nicht lange her, da hingen in der Langen Steige in Calw drei Schilder untereinander – die drei verschiedene Aussagen trafen. Und doch ergaben sie nur zusammen die gültige Regelung – und mussten dementsprechend in Kombination gelesen und beachtet werden, hatte Ordnungsamtsleiter Matthias Rehfuß auf Anfrage erklärt (wir berichteten). Die Aussage: Dort gilt ein Halteverbot, Anwohner dürfen jedoch in gekennzeichneten Flächen parken.

Zeichen musste erst beantragt werden

Diese Regelung nahe des City Centers gilt noch immer, ist nun aber leichter ersichtlich: Anfang der Woche wurden die beiden Schilder "Bewohner mit Parkausweis frei" und "Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt" durch das Verkehrszeichen "Bewohner mit Parkausweis in gekennzeichneten Flächen frei" ersetzt.