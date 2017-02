Calw Panik-Preis gibt es künftig nur noch alle drei Jahre

Darüber hinaus gibt es auch noch eine soziale Komponente. Und daran, unterstreicht Teufel, der vor zehn Jahren als damaliger Chef der Sparkasse Pforzheim Calw maßgeblich an der Gründung dieser Stiftung beteiligt war, soll sich auch nichts ändern. Der Stiftungsrat habe sich unlängst nur dazu entschieden, das Hermann-Hesse-Festival, in dessen Rahmen dieser Preis vergeben wird, nur noch alle drei Jahre auszuschreiben. Das nächste Mal also für das Jahr 2019. Voraussichtlich, so Teufel, wird es wieder im Rahmen des von der Konzertagentur Concetera organisierten Calwer Klostersommers in Hirsau vor der Kulisse der dortigen Ruinen stattfinden.

Die Verantwortlichen dieser Agentur hatten vor mehr als zehn Jahren den Kontakt zu Udo Lindenberg geknüpft und den bekennenden Hesse-Verehrer für das "Calw-rockt"-Konzert am 2. Juli 2005 gewinnen können. Die Sparkasse war als Sponsor dabei.

Deren Chef war seinerzeit Jürgen Teufel. Als die beiden tags darauf miteinander frühstückten, so erinnerte sich der ehemalige Banker, sei die Stiftungsidee geboren worden. Bis Dezember 2006 gab es diverse Verhandlungen. Am 10. Dezember 2006 wurde bei einem Festakt die Udo Lindenberg-Stiftung gegründet. Im Dezember 2016 wurde in aller Stille deren zehnter Geburtstag gefeiert.