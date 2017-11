Calw Ovationen für den neuen alten Landrat

Während er in seiner halbstündigen Bewerbungsrede vor dem Kreistag nochmals all jene Projekte in Erinnerung rief, der er bei seiner Wahl 2009 anzupacken versprach: "Ich habe Wort gehalten", gestand er nach der gestrigen Entscheidung freimütig ein, wie sehr ihn in den vergangenen Wochen die "Nervosität im Griff" hatte, wissend: "Bei einer Wahl ist immer eine gewisse Unsicherheit da."