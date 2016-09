Calw Ordnungsamt wirft Auge auf neuralgische Stellen

Auch mittags

"Gerade morgens ist um die Schulen herum immer viel los", so der Ordnungsamtsleiter. Aber auch mittags, wenn der Unterricht zu Ende ist, werfen er und seine Kollegen ein wachsames Auge auf neuralgische Stellen. In Calw ist dies vor allem der Bereich um den ZOB und der Weg von dort aus zu den Schulen. Hier werden sich die Vollzugsbeamten täglich noch bis zum 7. Oktober sehen lassen. Vor anderen Schulen wie der in Heumaden zwei Mal die Woche.

"Uns geht es darum, die betreffenden Bereiche vor allem für die Schüler der ersten und zweiten Klassen sicher zu machen", erläutert Rehfuß. Die eigentliche Verkehrserziehung obliege den Kollegen von der Polizei.

Ihm schwebt in diesem Zusammenhang die "Vision Zero" von der Europäischen Union vor – keine Verkehrstoten mehr. Das sei natürlich zumindest für die nächste Zeit utopisch. Aber für die Kinder, die zur Schule gehen, sollte das erreicht werden können. Und da sei es ihm egal, dass die präventive Arbeit, die das städtische Ordnungsamts derzeit leistet, nicht an zählbaren Ergebnissen gemessen werden könne.