Calw Online-Tipper streicht Lottogewinn ein

Doch nicht nur der Hauptgewinner hat Grund zur Freude: Neben ihm erzielten die geographisch am nächsten liegenden Mitspieler ebenfalls Gewinne. Bei der Ziehung am Montag,16. Oktober, fielen weitere Treffer in einem Umkreis von 17 Kilometern um den Hauptgewinner an. Erfolgreich war damit zum Beispiel eine Frau, die nur wenige hundert Meter entfernt vom Hauptgewinner wohnt und 5.000 Euro gewann.



5000 Euro fürs Gemeinwohl



Eine weitere Besonderheit der Lotterie: Zusätzlich zu den 100.000 Euro darf der Hauptgewinner mit 5.000 Euro Gutes in seinem Umfeld tun. Diese Summe spendet die Lotteriegesellschaft zur Förderung des Gemeinwohls. Die begünstigte Einrichtung darf frei gewählt werden. Voraussetzung ist lediglich, dass es sich um eine gemeinnützige Einrichtung in der Region handelt. Die zugehörigen Informationen gehen dem Hauptgewinner in den nächsten Tagen per Post zu.