Calw Ohne Arbeitskreise nicht zu schaffen

Zwölf Mitstreiter habe der AK Asyl. Schon vor dessen Gründung haben sich zahlreiche Menschen um ankommende Flüchtlinge gekümmert. "Man bekommt ganz viel zurück", lautete Straubs Fazit. So stellen sich die betreuten Menschen auch bei Veranstaltungen in der Gemeinde zur Verfügung.

Diese Leistung honorierte nicht nur Kristian Klein. "Trotz Unterrichts engagieren sich die Flüchtlinge und sind sehr hilfsbereit", bestätigte zudem Lorenz Cornelisssen. Denn, so der Geschäftsführer vom DorfMarkt, unter anderem in dem Geschäft bringen sich Asylbewerber ein. Die beiden Arbeitskreise helfen sich gegenseitig.

Seit Anfang Oktober hat der DorfMarkt seinen Betrieb aufgenommen und läuft besser als geplant. "Entgegen der Prognosen liegen wir zwölf Prozent über unseren Umsatzzielen", berichtete Cornelissen. Durchschnittlich 130 Kunden verzeichne der DorfMarkt täglich.

Zwar seien erhebliche Vorgaben beispielsweise bezüglich der Hygiene zu erfüllen gewesen, und auch beim Umfang des Frische-Angebots waren im Vorfeld intensive Diskussionen geführt worden. "Wir wollten aber den etwas anderen Dorfmarkt", machte der Geschäftsführer deutlich.

Voll des Lobes ist Cornelissen über das Team, das den Laden leitet, wenngleich der Wunsch, auch Ehrenamtliche zu gewinnen, nicht in Erfüllung ging. Mittelfristig sollen weitere Lieferanten das Angebot um Bio-Produkte aus der Region erweitern. "Für die Initiative, die Nahversorgung in der Gemeinde zu sichern, sind Worte des Dankes an alle Mitstreiter angebracht", sagte Georg Burkhardt.