Calw Offen für jedermann

Kreis Calw (cht). Der erste Fachtag des Kreisseniorenrats findet am Mittwoch, 11. Oktober, von 14 bis 17 Uhr im Bürgersaal im Rathaus Altensteig statt. Bei der Mitgliederversammlung des Kreisseniorenrats im Juli wurden anstatt von drei Vorstandssitzungen pro Jahr zwei Fachtage beschlossen, die für jedermann zugänglich sind. Der Fachtag ist eine offene Veranstaltung für alle Interessierte, also nicht nur für die Mitglieder der Seniorenräte. Themen des Fachtags am 11. Oktober, der zukünftig zweimal im Jahr stattfindet, ist zuerst die Vorstellung der Aktivitäten und Initiativen des Stadtseniorenrats Altensteig.