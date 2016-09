Calw OB Eggert darf beim Anschnitt helfen

Bei der 23. Auflage des Festes pflegten die Calwer alte Bekanntschaften und kamen mit vielen Interessierten ins Gespräch. Der Einmarsch der Kuchenfrauen mit den Schalmeienmusikanten Neugernsdorf war nicht nur für die Calwer etwas Besonderes. Beim anschließenden feierlichen Kuchenanschnitt half OB Eggert gemeinsam mit Weidas Bürgermeister Werner Beyer und Bürgermeistern anderer Partnerstädte wieder gerne mit.

Spannender Wettkampf

Spannend wurde es beim Wettkampf des Weidschen Bäckernachwuchses (organisiert vom Kinder- und Jugendparlament). Die elfjährige Me- lia-Mai Messner erreichte mit ihrem Streuselkuchen den ersten Platz. Und auch die erwachsenen Hobbybäckerinnen traten gegeneinander an. Sabine Schnettler überzeugte die Jury mit Apfel-Speck-Fett-, Quark-Eierschecke-, Johannis-Vanillecreme- sowie Kokos-Karamell-Kreationen und wurde zur "Weidschen Kuchenfrau 2016" gekürt. Unzählige Besucher genossen beim Fest auch die Live-Musik. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde bis in die Nacht hinein gefeiert.