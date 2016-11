Das klassische russische Ballett Moskau präsentiert am 7. Dezember ab 19 Uhr den von Pjotr Iljitsch Tschaikowski vertonten Klassiker "Der Nussknacker" in der Aula am Schießberg in Calw. Tickets und Informationen zum Inhalt der Aufführung sind über die Stadtinformation Calw und unter www.reservix.de erhältlich. Foto: Archiv