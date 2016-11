Calw Nur naiv oder ein Reichsbürger?

Ob das der 61 Jahre alte Angeklagte, der deswegen gestern Nachmittag vom Calwer Strafgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, aus Naivität oder aus Überzeugung getan hat, sei einmal dahingestellt. Die Richterin ging in ihrer Urteilsbegründung, in der sie erläuterte, wie es zu 40, beziehungsweise 50 Tagessätzen à 35 Euro – also insgesamt 3150 Euro – gekommen ist, aber eher von einer naiven Handlung aus. Und nicht von der Tat eines Menschen, der der "Reichsbürger"-Bewegung zugerechnet werden könnte.

Vehement verneint

Was der Mann ja, wie berichtet, in der vergangenen Woche am ersten Verhandlungstag vehement verneint hatte. Dagegen vertrat er die Meinung, kein Bundesbürger mehr zu sein und sich allenfalls EU-Gesetzen unterwerfen zu müssen (Originalton: "Kein Mensch muss Kosten und Gebühren bezahlen").