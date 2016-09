Calw Nur die zweite von vier Schichten

Calw. Als Oberbürgermeister Ralf Eggert im Vorfeld erfuhr, dass am Donnerstag – also gestern – in der Bahnhofstraße die Asphalt-Trageschicht eingebaut wird, keimten bei ihm Hoffnungen auf, dass die Baumaßnahmen vielleicht früher abgeschlossen werden können, als zuletzt angekündigt. Vor Ort wurde er dann von Wolfgang Schuller von der ISTW-Planungsgesellschaft eines Besseren belehrt.

Etwa 550 Tonnen

Zwar waren gestern am Spätnachmittag mithilfe eines Asphaltfertigers auf einer Fläche von 2200 Quadratmetern 500 bis 550 Tonnen Material verarbeitet worden. Aber diese Schicht ist nach dem Schotter nur die zweite von vieren, mit denen die Bahnhofstraße versehen wird. Heute folgt die Bindeschicht – ein lärmmindernder Asphalt. Am Wochenende ist Pause. Am kommenden Montag bekommt der Bereich Adlereck seinen endgültigen Belag. Von Montag bis Donnerstag werden die Gehwege wieder hergerichtet, wo die Stadt laut Schuller bei der Verlegung von Leitungen und dem Bau neuer Hausanschlüsse "vorbildliche kommunale Vorsorge" geleistet hat. Am Donnerstag wird dann der Rest der Straße bis zum alten Bahnhof mit der Decke versehen. Für Freitag sind Markierungsarbeiten terminiert.