Calw Norwegen von der schönsten Seite

Natürlich Oslo

Gemeinsam wurde nach geeigneten Schlafplätzen im Zelt oder unter freiem Himmel gesucht. Auch das Kochen wurde zusammen bewältigt. Die ersten Anlaufstellen in Norwegen waren die Skisprungschanze Holmenkollen und natürlich die Hauptstadt Oslo. Das Wetter war schön und rundete die ersten Tage ab.

Bei Wanderungen über Felsen und durch Moore bestanden die Wanderstiefel den ersten Belastungstest. Auch bei der anschließenden Zwei-Tages-Tour in Kinsarvik erlebte die Gruppe eine grandiose Landschaft. Die Aussicht und die vielen kleinen Seen waren gigantisch. Mit dem vollgepackten Rucksack führte die Tour an Husedalen vorbei zu beeindruckenden Wasserfällen. Dort fand sich auch ein Übernachtungsplatz zwischen zwei Wasserfällen auf einer Ebene. Und hier gab es auch die Möglichkeit, schwimmen zu gehen, auch wenn das Wasser wirklich kalt war.