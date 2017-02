Calw Nicht nur eine Sportart für Kinder und Jugendliche

Nachdem Rentsch­ler in der ersten Runde noch auf dem zweiten Platz seiner Altersklasse hinter Martin Feistkorn aus Hessen lag, überzeugte seine Präsentation in der zweiten Runde die Kampfrichter nicht mehr, sodass er in der Gesamtwertung auf dem dritten Platz landete – dennoch eine beachtenswerte Leistung.

Rentschler hat damit eindrucksvoll demonstriert, dass Taekwondo eine tolle Sportart für Menschen jeglichen Alters ist. Genau diese Menschen sucht der TSV Calw – und zwar jeden Montag ab 17 Uhr in der Walter-Lindner-Sporthalle.

Nächste Chance

Beispielsweise bietet sich ab dem kommenden Montag, 6. Februar, für Kinder, Jugendliche, aber auch explizit für Erwachsene, die nächste Chance, die Sportart Taekwondo näher kennenzulernen.