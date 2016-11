Calw Nicht nur das Denken in Bewegung gebracht

Calw-Heumaden. Der Stammheimer Pfarrer Richard Autenrieth hatte mit seiner Meditation zum Wochenspruch "Siehe jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils" das Denken in Bewegung gebracht, was Menschen gegenwärtig für Freiheit, Demokratie, Glauben und Gemeinde tun können. Es gelte auch, den Tag zu nutzen, um die eigene Gesundheit sowie das körperliche Wohlbefinden zu fördern.

Altern keine Krankheit

Die Referentin des Abends, Michaela Böhme, stieg dann in das Thema "Fit ins Alter" ein. Was sie an theoretischer Überlegung vorlegte, wurde an vielen Punkten des Abends auch mit den mehr als 50 Zuhörern praktisch erprobt. Regelmäßigkeit beim Sporttreiben und bei der Bewegung sind auch für das Alter Kernpunkte, um den Körper zu stabilisieren. Dabei machte sie klar, dass Altern keine Krankheit, sondern ein biologischer Prozess ist, den der Mensch und Mann mitgestalten kann.