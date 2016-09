Calw Nicht nur bauliche Veränderungen beim KSK

Schon jetzt ist zu erahnen. dass das etwas ganze Besonderes gibt. Dieses Trainingszentrum ist nämlich weit mehr als Sporthalle und Hallenbad. "Wir können dort alles üben, was ein Soldat im Wasser tun muss", hat KSK-Kommandeur Dag Baehr vor einiger Zeit in einem Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten gesagt. Da werde zum Beispiel geschossen. Der Absprung aus einem Hubschrauber in ein Gewässer trainiert. Oder hoher Wellengang simuliert. Folglich, so der Kommandeur, müsse das Becken entsprechend groß und tief sowie mit moderner Technik ausgestattet sein. Und Ähnliches gelte auch für die anderen Bereiche, wo einmal mit militärischer Ausrüstung trainiert werden soll. Etwa Judo mit einer Schusswaffe. Ebenso würden Physiotherapie und Sportmedizin in dem Trainingszentrum Platz finden.

Eingang wird verlegt

Das ist aber noch längst nicht alles. Auch neue Unterkünfte werden gebaut. Diese sollen den gestiegenen Ansprüchen genügen und entsprechend groß sowie attraktiv sein. Das hat auch mit den Besonderheiten des KSK zu tun. Denn was diese Soldaten an Ausrüstung brauchen, "dafür reichen fünf Schränke nicht aus", so hat es der General erklärt.