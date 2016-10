Calw Nicht nur Band leistet was: Flüchtlinge packen kräftig mit an

Zur letzten Veranstaltung von "Jazz am Schießberg" hatten die Verantwortlichen die Schweizer Formation "Plan" eingeladen. Schnell wurde klar, dass die Organisatoren einen Glücksgriff getan hatten. Was der Schlagzeuger Christian Niederer, der Gitarrist Oliver Keller und der Bassist Thomy Jordi boten, war ein ungewöhnlich weit gespanntes Programm. Ob zart gespielte Stücke mit verhalten-lyrischem Sound oder Rock mit geradezu archaischem Groove, alles funktionierte perfekt.

Mit traumwandlerischer Sicherheit wurde schnell und mit gutem Gespür für die passende Interpretation des jeweiligen Stückes auf den richtigen Sound umgeschaltet. So sprang der Funke schnell über. Die unbändige Spielfreude der Musik-Akteure war mitreißend und ließ bei den Besuchern schlechte Laune und Sorgen schnell vergessen. So wurde mit großem Einfühlungsvermögen Titel wie "Epicure", "Ways" oder "Nowhere" vorgetragen, die teilweise bereits aus dem neuen Album "Port" des Trios stammten.

Für die begeisterten Besucher wurde das eindringlich-hingebungsvoll gespielte Musikprogramm zu einem tiefen musikalischen Ergebnis.