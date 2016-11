Calw Erste Markthütten stehen schon

Zwar ist erst in fünf Wochen Heilig Abend. Aber schon am kommenden Donnerstag, 24. November, beginnt der "Märchenhafte Calwer Weihnachtsmarkt". Das Rahmenprogramm der viertägigen Veranstaltung ist vielfältig. Die Serie der Calwer Springerleform wird fortgesetzt – diesmal mit der ältesten Turnhalle im Ländle, nämlich der in Hirsau, als Motiv.

Die leckeren Bärentatzen werden vom Trägerverein der Calwer Vesperkirche gebacken. Der Erlös ist für die erste Vesperkirche 2017 bestimmt. Ein Höhepunkt für Kinder wird das Backen mit Maximilian Raisch sein. Die Weihnachtsruhe läutet jeweils um 21 Uhr am Donnerstag und Samstag ein Weihnachtsengel und am Freitag der Nachtwächter ein.