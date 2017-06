Calw Nicht kaufen!

Ein Ärgernis: Erneut wurde die angebliche Obdachlosen-Zeitung "Streetworker" in Calw zum Verkauf angeboten – obwohl die Stadt das bereits im April vergangenen Jahres untersagt hatte. Und das völlig zu Recht. Zwar ließe sich argumentieren, dass dieses Blatt niemanden stört und niemand gezwungen wird, es zu kaufen. Und selbst wenn die Zeitung nicht, wie die Titelseite verspricht, von Obdachlosen produziert wird, scheinen die Verkäufer bedürftig zu sein. Wäre es dann nicht eine gute Sache, diesen Menschen durch den Kauf ein Zubrot zu ermöglichen? Nein, keineswegs. Denn zahlreiche Hinweise deuten darauf hin, dass es sich bei diesem Geschäft eher um eine Abzock-Masche handelt als um eine gemeinnützige Aktion. Wer so etwas unterstützt, hilft nicht den Verkäufern. Sondern den Drahtziehern im Hintergrund, die das Elend dieser Menschen ausnutzen.

Calw. Wechselnde Titelbilder, Inhalte, die sich kaum unterscheiden. Die Texte gleichen allgemeinen Reden und Pamphleten über Freiheit, Kapitalismus, Gerechtigkeit. So beschrieben mehrere Medien übereinstimmend den "Streetworker", eine angebliche Obdachlosen-Zeitung mit einem äußerst zwielichtigen Ruf. Der Ursprung der Texte beispielsweise sei fraglich, schreibt die Offenbach-Post, eine regionale Tageszeitung bei Frankfurt. Möglicherweise werde sogar das Urheberrecht verletzt. Und glaubt man der Bild-Zeitung, handelt es sich gar um eine "Abzock-Masche" von "Rumänen-Banden".

Auch in Calw hält man das Blatt nicht für koscher. Nachdem Anfang vergangenen Jahres mehrfach Verkäufer auf dem Wochenmarkt versucht hatten, das Produkt an den Mann zu bringen, hatte Ordnungsamtsleiter Matthias Rehfuß im April den Verkauf in der Hesse-Stadt untersagt. In einem Schreiben an den Verleger des Blattes, einen gewissen Tevfik Algac aus Darmstadt, begründete er dieses Verbot mit dem aggressiven Auftreten der Verkäufer sowie dem "belanglosen und lediglich zusammenkopierten" Inhalt.