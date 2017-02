Calw Nicht an Hermann-Hesse-Bahn

Calw (hjh). Nein, der Landkreis Calw ist an den Arbeiten, die derzeit am Bahndamm im Bereich der Innenstadt durchgeführt werden, nicht beteiligt. Die Trasse, auf der in absehbarer Zukunft die Hermann-Hesse-Bahn von Calw nach Stuttgart fahren soll, ist auch nur indirekt betroffen.