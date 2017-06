Calw Nicht Alltägliches geboten

Zahlreiche Stilrichtungen

Die Bandmitglieder spielen ihre Instrumente seit vielen Jahren und sind in zahlreichen musikalischen Stilrichtungen zu Hause. Inzwischen ist die Combo an der Schule als Arbeitsgemeinschaft (AG) eingerichtet, die das Ziel verfolgt, anspruchsvolle Unterhaltungsmusik aus verschiedenen Kulturkreisen zum Besten zu geben.

Dieses Konzert fand letztmalig in dieser Besetzung statt, da einige Schüler am Ende des Schuljahres das HHG mit ihrem Abitur verlassen. Philipp Ratz nahm die Gelegenheit wahr, um sich bei den Abiturienten in diesem Rahmen mit einer Rose und einem Buchgutschein für ihr Engagement zu bedanken.