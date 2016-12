Calw Nicht alle Bäume weichen der Hesse-Bahn

Man sei nicht gegen die Hesse-Bahn, sagt auch NABU-Landeschef Enssle im persönlichen Gespräch. Vielmehr habe man das Projekt über viele Jahre "konstruktiv begleitet" und Lösungsvorschläge für die Fledermausproblemetik eingebracht, so Enssle. Man habe angeregt, dass die Bahn zu bestimmten sensiblen Zeiten nur mit 30 Stundenkilometern durch die Tunnel fahren solle.

"Ohne Rücksicht auf Verluste mit dem Kopf durch die Wand"

"Leider haben wir den Eindruck, dass unsere Vorschläge nie ernsthaft geprüft worden sind", beklagt sich Enssle. Stattdessen wolle Landrat Helmut Riegger in Rambomanier offenbar "ohne Rücksicht auf Verluste mit dem Kopf durch die Wand".

Für die vom Landkreis an den Tag gelegte Eile gebe es indes keinen Grund mehr, betont der NABU-Landesvorsitzende. Denn das Argument, dass das Projekt Hesse-Bahn wegen der GVFG-Zuschüsse bis 2019 abgerechnet sein muss, sei inzwischen aus Kreisen der Landesregierung entkräftet worden. So habe das Verkehrsministerium bereits signalisiert, dass auch nach diesem Zeitpunkt eine Finanzierung des 50-Millionen-Projekts möglich sei. Edgar Neumann, Sprecher des grünen Verkehrsministers Winfried Hermann, hat dazu Folgendes festgestellt: "Es gibt die klare politische Zusage, dass die Fördergelder auch nach 2019 fließen." Selbst wenn die NABU-Klage das Projekt verzögere, so sehe man im Ministerium das Schienenprojekt nicht gefährdet.

Enssle gab sich mit Blick auf den Landkreis Calw und das Projekt Hesse-Bahn gestern trotz allem "kompromissbereit". Es sei durchaus möglich, eine Lösung zu finden. Hoffnungen setzt Enssle in diesem Zusammenhang auf ein von Verkehrsminister Winfried Hermann in Aussicht gestelltes Gespräch mit allen Beteiligten, das möglicherweise im Februar stattfinden soll.

Wenig beeindruckt zeigte sich der NABU-Vorsitzende hingegen von der in Calw gestarteten Petition für die Hesse-Bahn. Die dabei erreichten Zahlen seien "nicht überwältigend". Daher werde sich der Petitionsausschuss des Parlaments nicht mit dem Thema befassen, ist sich Enssle sicher.

Im Calwer Landratsamt löste die Karlsruher Entscheidung keine Panik aus. Man werte den Ausgang zumindest als "Teilerfolg", war aus der Behörde zu erfahren. Immerhin habe das Gericht das Projekt und das Vorgehen nicht grundsätzlich in Frage gestellt. "Wir sind nach wie vor der Meinung, dass unsere Vorgehensweise in Ordnung war", betonte Landrat Helmut Riegger gestern nach der Nachricht aus Karlsruhe. "Das Verwaltungsgericht hat diese auch teilweise mitgetragen." Gleichwohl sieht der Kreischef seine Planer jetzt erneut in der Pflicht. "Hinsichtlich einiger besonders schützenswerter Bereiche müssen wir nacharbeiten. Dies werden wir berücksichtigen, und uns dem Thema Biotope nochmals besonders annehmen", versprach er.

Zu den persönlichen Angriffen des NABU-Vorsitzenden gegen seine Person wollte sich Helmut Riegger dagegen nicht weiter äußern.