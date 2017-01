Calw Neugier sollte man schon mitbringen

Es spiele keine Rolle, ob man noch nie Theater gespielt oder schon Bühnenerfahrung habe, so die Fachfrau. Auch müsse man keine Texte auswendig lernen. Zunächst wird es Übungen für Stimme, Sprache und Körper geben. "In erster Linie wollen wir improvisieren, um an diesen improvisierten Szenen weiterzuarbeiten", so die Theaterpädagogin. Ob es dann am Ende des Kurses zu einer Aufführung des Erarbeiteten kommt, entscheidet die Gruppe selbst.

"Dieser Theaterkurs bietet Raum zum Ausprobieren individueller Kreativität. Aber Neugier sollten die Teilnehmer mitbringen, das ist alles", so Brandmeier.

Sie verweist darauf, dass Theaterspiel nicht nur die Stimme schult und die Fantasie anregt, sondern die ganze Persönlichkeit stärkt.

Mit diesem Angebot fördert die Initiative Heumaden aktiv ihr zentrales Anliegen weiter, Menschen zusammenzuführen und ihnen in Gruppen Anschluss und Geborgenheit zu bieten. Auch auswärtige Bürger sind willkommen.

Am 28. Januar 2017 findet von 15 bis 19 Uhr im Musiksaal der Heumadenschule ein kostenloser Schnupperworkshop statt. Wenn sich mindestens sechs Teilnehmer entscheiden mitzumachen, findet dann die Theaterwerkstatt ab 31. Januar neun Mal, jeweils dienstags von 17 bis 18.30 Uhr, statt. Der Unkostenbeitrag beträgt 60 Euro. Anmeldungen werden unter Telefon 07033/76 85 und 07051/34 24 entgegengenommen.