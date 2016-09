Calw Neues Mitglied beim "lustigen Völkchen"

Komplexes Gebilde mit mehr als 1800 Menschen

Die Rede ist von Markus Köcher, der gestern feierlich im Forum am Schießberg offiziell in sein Amt als Schulleiter des Hermann Hesse-Gymnasiums (HHG) eingesetzt wurde.

Anerkennung wurde an diesem Abend jedoch nicht nur Köcher zuteil. Studiendirektor Thies würdigte auch die Leistung der stellvertretenden Schulleiterin Sabine Zoufaly, die, so Thies, übergangsweise "den ganzen Laden alleine schmeißen musste". Weiter betonte er, welch komplexes Gebilde Köcher künftig leiten wird: Eine Gruppe aus mehr als 1800 Menschen, die das HHG verbindet – rund 60 Lehrer, 600 Schüler und 1200 Eltern. "Eigentlich unfassbar", so der Studiendirektor.