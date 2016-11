Calw Neues Format: Modern und kreativ

Calw-Stammheim. Das neue Konzertformat sollte modern und kreativ sein. Und so entstand die Idee der "Erlebnismusik", die alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Kirchenkonzert stattfindet. Und so geht nun dieses Format am Sonntag, 6. November, in die zweite Runde. An diesem Konzertabend, der um 17 Uhr beginnt, steht die unterhaltende Blasmusik im Vordergrund, mit Titeln und Melodien, die jeder kennt – aber so bestimmt noch nicht gehört und gesehen hat.

Schüler machen mit

Wenn beim Frühjahrskonzert im April die konzertante Blasmusik im Vordergrund steht, so soll es bei der Erlebnismusik um Unterhaltung und Kurzweiligkeit gehen. Doch was genau die Konzertbesucher erwartet, soll hier noch nicht im Detail verraten werden.