Calw Neuer "Blitzableiter" tritt Amt offiziell an

Die Verpflichtung fand in der ersten Verbandsversammlung dieses Jahres in Pforzheim statt. Kurz gab dem neuen Verwaltungschef mit auf den Weg, stets zu versuchen, den regionalen Gedanken und die regionale Entwicklung vorwärts zu bringen. Der Wechsel an der Spitze der Geschäftsstelle von Dirk Büscher, der zum Rathaus-Vize in Pforzheim gewählt worden war, auf Proske erfolge laut Kurz "in einem interessanten Stadium", das "genügend Herausforderungen" bereithalten werde. Kurz nannte die Stichworte Landschaftsrahmenplan und Windkraft-Regionalplanung oder zu beherrschende Entwicklungen in der Einzelhandelsentwicklung.

Nordschwarzwaldtag am 14. Mai geplant

Als Verbandsvorsitzender versprach Kurz dem neuen Direktor – dem vierten in der über 40-jährigen Geschichte des nach der Kreisreform in den 1970er-Jahren gebildeten Planungsverbands – eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit. Auch aus den Verbandsgremien seien "faire und offene Begegnungen" zu erwarten, bei durchaus "latent vorhandenem politischem Zündstoff". Solche Spannungen dann wieder "kontrolliert zu entladen", würden indes "sicher das Geschäft beleben".