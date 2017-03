Calw Neue Radarfallen blitzen Tausende

Diese Zahlen sind zwar deutlich mehr als die Spitze des Eisbergs, bilden aber dennoch nicht die Realität ab. Denn Rehfuß weist darauf hin, dass die beiden stationären Blitzer sich ein Messgerät teilen, das zudem auch mobil verwendet werde. Die Stationen sind entsprechend nicht ununterbrochen "scharf", um zu blitzen. "Ansonsten wären die Zahlen weit höher", lautet das erschreckende Fazit des Ordnungsamtsleiters.

Trotzdem scheinen die Säulen Wirkung zu zeigen. Denn die Anzahl an Geschwindigkeitsverstößen gingen zurück. "Wie zu erwarten war, nimmt die relativ hohe Zahl nach der Neuinstallation der Anlagen relativ schnell auf ein ›normales Maß‹ ab", erklärt Rehfuß. "Hintergrund ist, dass die Säulen den hier wohnhaften Verkehrsteilnehmern bekannt sind."

Dass Geschwindigkeitskontrollen an den neuesten Standorten im Calwer Gebiet nicht unnötig sind, zeigen im Übrigen die bislang höchsten gemessenen Geschwindigkeiten. So wurde in der Stuttgarter Straße ein Fahrzeug mit 96 Stundenkilometern geblitzt. Die Folge: ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldstrafe in Höhe von 200 Euro. Ähnliches ist von der Pforzheimer Straße zu berichten: Der dortige "Rekordhalter" brachte es auf 89 Stundenkilometern. Auch in diesem Fall hagelte es ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 160 Euro Geldbuße.

Abstand wird eingehalten

Doch Verkehrssünder kennen noch weitere Tricks. "Leider bringen stationäre Anlagen den Effekt mit sich, dass einige Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit kurz vor der Anlage reduzieren, um gleich danach wieder erheblich zu beschleunigen", erzählt der Ordnungsamtsleiter. "Daher wurden und werden auch im Bereich vor und nach der Messanlage Messungen durchgeführt." Der gesetzlich normierte Abstand zwischen zwei Messanlagen werde dabei aber selbstverständlich eingehalten, so Rehfuß.

Diese "doppelten" Messungen habe es von Anfang an gegeben – schließlich kennen die Verantwortlichen ihre Pappenheimer. Letztere scheinen aber einfach nicht lernen zu wollen. Der beste Beweis? Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung in den neuen Bereichen wurde nahe der Firma Ofen Weiß gemessen – mit einem Tempo von 104 Stundenkilometern. Der Fahrer darf sich nun über zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte und eine Geldstrafe von 280 Euro ärgern.