Calw Neue Pläne fürs Gebäude-Ensemble

Neubulach. "Das Thema hat eine relativ lange Vorlaufzeit, und das Ergebnis des Architekten-Wettbewerbs hat den finanziellen Rahmen gesprengt." Mit diesen Worten erinnerte Bürgermeisterin Petra Schupp an die Entwicklung in der Vergangenheit. Vor rund eineinhalb Jahren habe sich dann das Gremium für einen Neustart bei der Planung entschieden (wir berichteten). "Ziel ist es, die Gebäude nur noch in ihrem Bestand zu sanieren und ein Bürgerbegegnungszentrum zu schaffen, in dem auch eine Tagespflege vorstellbar ist", erläuterte Schupp. Die ersten Entwürfe seien so, dass auch eine Nutzung durch die Diakonie denkbar sei.

Wenig verändert

"An den Gebäuden wird möglichst wenig verändert. Wir beschränken uns auf eine Kernsanierung", erläuterte Architekt Hans-Peter Bonasera seine Vorstellungen. Kleine Rampen, die sowohl am Zugang des Zwischenbaus als auch an der Außenwand des alten Rathauses vorgesehen seien, sollen einen barrierefreien Zugang ermöglichen. "Am meisten verändert wird der Zwischenbau, in dem die Funktionen zusammentreffen", merkte Bonaseras Kollege Nico Dürr an. Das Foyer solle beispielsweise aufgeweitet werden.