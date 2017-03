Calw Neue Helden gesucht

Calw. Jede Blutspende hilft, Leben zu retten. Täglich werden dazu in Baden-Württemberg knapp 1800, in Hessen knapp 900 Blutspenden benötigt. Zum Leben Retten lädt der DRK-Blutspendedienst am Montag, 3. April, von 15.30 bis 19.30 Uhr ins Würzbacher Bauerntheater, Im Interkom 2, ein.