Calw Neue Häs- und Maskenträger bei Fasnachtsauftakt

Während dieser Part den künftigen Berghexen bekannt war, überraschten weitere Aufgaben wie das Durchnagen eines Rettichs, handloses Fischen in einer Schüssel oder Umfüllen einer Flüssigkeit mit verbundenen Augen in einen Becher, der auf der Stirn eines Mitbewerbers angebracht war. Das Eintauchen in einen Bottich mit Wasser rundete die Narrentaufe ab, ehe die neuen Berghexen von ihren Paten auch die Masken erhielten. "Die Probezeit lieferte uns außerdem die Grundlagen für die individuellen Narrennamen", erläuterte die Oberhexe bei der Verleihung der Urkunden.

Zwischen den einzelnen Prüfungen sorgte die "Gugge-Mugge" aus den Reihen des Musikvereins Trachtenkapelle Altburg für den passenden Rhythmus. Mit heißer Musik und warmen Getränken trotzten Narren und Publikum, darunter die langjährige Pforzheimer Faschingskönigin Birgit Kälber, der frostigen Kälte. "Auch in diesem Jahr werden wir am Rosenmontag unseren Nachtumzug durchführen", kündigte Zunftmeisterin Susi Mienhardt einen weiteren Höhepunkt der 1. Calwer Narrenzunft 04 an.