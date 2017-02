Calw Neue Gebührenordnung in Sicht

Wie berichtet, soll nach der angestrebten Neufassung die Staffelung nun bei einem Jahreseinkommen von bis zu 25 000 Euro beginnen, bislang waren es 15 000 Euro. Das zieht sich dann über 35 000 (bislang 25 000) über 50 000 (40 000) und 65 000 (55 000) bis zu mehr als 65 000 Euro hin. Das wird vor allem in den höheren Einkommensgruppen zu Entlastungen, im niedrigen und mittleren Bereich zu geringfügigen Erhöhungen führen.

Nach einem flammenden Plädoyer eines Familienvaters, der später allerdings zugab, dass er sich verrechnet hat, hatte so mancher im Gremium noch Klärungsbedarf. Weitere Beratungen oder die Hinzuziehung von Elternmeinungen wurden vorgeschlagen. Was zur Folge gehabt hätte, dass das neue Gebührensystem nicht zum Beginn des neuen Kindergartenjahres hätte in Kraft treten können.

Fast der Kragen geplatzt

Werner Greule wäre fast der Kragen geplatzt. "Ein Jahr lang hatten die anderen Fraktionen Zeit, Vorschläge einzubringen", meinte er hernach im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sein Fraktionschef Dieter Kömpf hatte zuvor signalisiert, dass der jetzt auf dem Tisch liegende Vorschlag nicht das Ende der Fahnenstange sein müsse. In den jetzt anstehenden Besprechungen in den Ortschafts- und Stadtteilbeiräten sowie in der weiteren politischen Diskussion könnten selbstverständlich noch Änderungen eingearbeitet werden.

Einer ersten, die von Hans Necker von der Neuen Liste Calw angeregt wurde, stimmte er zu. Künftig sollen bei der Berechnung alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren in einem Haushalt berücksichtigt werden.