Calw Neue Gebiete im Auge: Stadt will weiter wachsen

Von den Schafweg-Abschnitten in Heumaden über das Gebiet Mühläcker in Stammheim bis hin zum Interkommunalen Gewerbegebiet am Würzbacher Kreuz – in Sachen Baugebieten hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. So soll es weitergehen, wünscht sich Oberbürgermeister Ralf Eggert. Und beim bloßen Wunsch wird es dabei nicht bleiben.

Erleichterung für Fahrer

Denn während beispielsweise das Gebiet Schafweg III derzeit erschlossen wird, stehen andere Projekte bereits in den Startlöchern. So wird derzeit ein Bebauungsplan für den Stammheimer Galgenberg aufgestellt. Wenn alles glatt geht, dürfte dort Anfang des Jahres 2018 damit begonnen werden, ein Baugebiet in Richtung Bauzentrum Kömpf zu erschließen. Damit wird voraussichtlich auch eine Erleichterung für Autofahrer einhergehen. Denn an der Einmündung der Stammheimer Hauptstraße auf die B 296 soll dann ein Kreisverkehr entstehen.