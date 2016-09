Calw Neue Fachkräfte für die Altenpflege

Weiterer Kurs

Schon Anfang Oktober startet ein neuer Kurs. Er ist mit 31 Auszubildenden voll belegt. "Wir haben bereits Bewerbungen für das kommende Jahr", so Scheer. Sie verwies darauf, dass in ihrer Einrichtung auch Betreuungskräfte geschult werden. Spezielle Voraussetzungen seien hierfür nicht erforderlich. Ansprechen wolle man Personen, die sich für den Umgang mit Menschen in den Pflegeeinrichtungen interessieren. Als Assistenten würden sie in den Heimen zunehmend gebraucht. Die Kurse dauern rund zweieinhalb Monate inklusive Betreuungspraktikum. "Im nächsten Kurs, der am 7. November startet, sind noch wenige Plätze frei", so die Schulleiterin.