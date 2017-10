Calw Netzwerk will Armut bekämpfen

Calw. Sie wird jedes Jahr von der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg organisiert und findet vom 16. bis 22. Oktober statt. In diesem Jahr ist in Calw wieder eine Veranstaltung geplant. Und zwar am Montag, 16. Oktober, ab 17.30 Uhr in der Calwer Aula.

So viele Menschen wie möglich erreichen

An dem Netzwerk sozialer Einrichtungen in der Hesse-Stadt, das sich dort präsentiert, sind Frauenhaus, Kinderschutzbund, Diakonie, Gemeinnützige Werkstätten (GWW), Evangelische Heimstiftung AOK, Jobcenter, Caritas, Arbeitskreis Offene Psychiatrie (AOP), evangelische und katholische Kirchengemeinde, Landratsamt, Pflegestützpunkt und Erlacher Höhe beteiligt. Sie alle wollen sich an dem Abend präsentieren. "Wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen", sagt Sebastian Kirsch, Teamleiter Wohnungslosenhilfe bei der Erlacher Höhe. Durch Austausch und Begegnungen soll das Netzwerk noch enger geknüpft werden. An Info-Ständen wird gezeigt, wer für was zuständig ist und was es an sozialen Hilfen alles gibt.