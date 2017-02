Calw Neben Agip entsteht jetzt JET-Tankstelle

Als die Tochtergesellschaft des Reifenherstellers Michelin Calw den Rücken kehrte, hat es mehrere Nutzungsvorstellungen für das Gelände gegeben, erläuterte Andreas Quentin, der Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Verkehr bei der Stadtverwaltung, auf Anfrage unserer Zeitung.

Deutlich sichtbar

Im Frühsommer vergangenen Jahres bekam der Unternehmer, der für JET tätig ist, die Baugenehmigung. Unmittelbar danach, so Quentin, habe sich – auch zu seiner Verwunderung – nichts mehr getan. Aber seit dieser Woche ist es deutlich sichtbar. Am "attraktiven Standort in der Stuttgarter Straße" tut sich was. Quentin findet es durchaus in Ordnung, dass neben einer Tankstelle eine Tankstelle entstehen wird. Und zwar eine mit einer "Standardausstattung": Drei Zapfanlagen, Verkaufs- sowie Backshop, Waschanlage und 24-Stunden-Betrieb. Konkurrenz, befindet Quentin, belebe das Geschäft.