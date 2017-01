Calw Naturpark-Wirte setzen 2017 auf Käse

Nordschwarwald. Die Naturpark-Wirte im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord sind weiter auf Erfolgskurs: Man sei mit dem Angebot auf der Höhe der Zeit, zog der Vorsitzende Rolf Berlin (Berlins Hotel Krone-Lamm, Bad Teinach-Zavelstein) bei der Mitgliederversammlung im Haus des Gastes in Bühlertal (Landkreis Rastatt) eine positive Bilanz der vergangenen Monate.

Die Resonanz der Besucher bei Messen und Naturpark-Veranstaltungen sowie das Feedback der Gäste in den Mitgliedsbetrieben seien sehr gut, so Berlin. Auch im kommenden Jahr wollen die Naturpark-Wirte aktuelle Themen werblich aufgreifen. So widmen sich die Wirte im Frühsommer dem Thema "Schwarzwälder Käse".

Das Gremium wird für zwei weitere Jahre einstimmig bestätigt