Calw Narren senden deutliche Botschaft

"Ich bin okay – Du bist okay – Gemeinsam bewegen wir viel" lautete das Motto des Narrengottesdienstes, den Diakon Bertram Bolz hielt. "„Guck i rom, guck i nom, lauter Hexa um mi rom", meinte er schmunzelnd. Der katholische Prediger hob dann die immense Bedeutung der Anerkennung aller Menschen sowie der gemeinschaftsstiftenden Fröhlichkeit hervor. "Gott, du liebst das Lachen von Ewigkeit her, deshalb hast du den Menschen geschaffen, um mit ihm zu lachen", so Bolz. Lachen und Fröhlichkeit zogen sich wie ein roter Faden durch den Gottesdienst. Bei der Auslegung der biblischen Geschichte der Schwestern Maria und Martha hob der Geistliche noch einen weiteren Gedanken ganz besonders hervor. "Es ist wichtig in unserem Leben, dass wir uns eine Auszeit geben", unterstrich Bolz.

Einen anderen Denkanstoß gab Petra Essig von der Calwer Narrenzunft mit der "Geschichte vom Schaf". In einer Herde von lauter weißen Schafen wird das einzige schwarze Schaf wegen seines anderen Aussehens ausgelacht, gedemütigt und drangsaliert. Erst, als der stolze Leithammel bei einer Reise erfahren muss, dass er plötzlich in einer Herde von schwarzen Schafen zum gemobbten Einzelgänger wird, ändert sich die Situation. "Hast du Angst vor uns? Bei uns kann jeder bleiben", lädt ihn ein schwarzes Schaf ein. Jetzt erkennt der Leithammel: Es gibt ganz verschiedene Schafe. Innerlich sind aber alle gleich und können in guter Gemeinschaft zusammenleben.

Zahlreiche Beiträge beschwingter Guggamusik und eine bezaubernde solistische Gesangeinlage von Lea Essig trugen zur heiter-gelösten Stimmung bei. Das gemeinsame Singen vermittelte den Gottesdienstbesuchern das Gefühl der Zusammengehörigkeit und verhalf zu der wichtigen Erkenntnis: Die Menschen sind zwar unterschiedlich, aber sie sollen sich gegenseitig annehmen und niemanden aus ihrer Gemeinschaft ausschließen.