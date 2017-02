Calw Narren gehen mit OB hart ins Gericht

Präventiv ließ Mienhardt den OB deshalb herzhaft in eine Zitrone beißen. Damit er aber während seiner regierungsfreien Zeit nicht auf dumme Gedanken wie beispielsweise einer Bemalung des ZOB-Parkhauses komme, brachten die Narren ihm gleich Arbeit mit.

"Dieses Werkzeug wird bald ein wichtiges Utensil, kannst vereinen Stadtentwicklung und mit deinem Sohn das Spiel", drückte sie Eggert Spielzeug für den Sandkasten in die Hand. Damit könne er schon mal mit dem Graben des Tunnels für die Stadtumfahrung starten.

Denn an dem, was das Stadtoberhaupt in den zurückliegenden Monaten alles zugelassen habe, könne das Volk zuweilen verzweifeln, meinte die Zunftmeisterin.

Sporthalle als Bad

So hielten ihm die Narren nicht nur vor, nach wiederholten Wassereintritten die neue Sporthalle als Hallenbad zweckentfremdet zu haben. Für das Weichen des Beach auf dem Dach des ZOB habe Eggert gar Hiebe verdient, zumal schon das Floß verloren gegangen sei.

"Muss man denn ständig das Jammern der Leut’ belegen", verwies Mienhardt auf die Verlegung des Standorts eines Feuerwehrmagazins wegen Einwendungen von Nachbarn. Und dann schmierte die Zunftmeisterin dem OB die noch offene Rechnung eines eigenen Vereinsheims aufs Brot. "Das Zepter schwingen jetzt wir und setzen dich, wenn’s sein muss, vor die Tür!", rief sie unter dem Jubel des Publikums dem Entmachteten zu. Siegreich reckte sie dann den Stadtschlüssel in die Höhe, ehe die Narren zusammen mit Bevölkerung und der Gechinger Gacho Grächzer- Gugge die Übernahme der Macht feierten.