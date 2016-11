Calw Nächster wichtiger Schritt

Vier Architekturbüros haben im Rahmen einer so genannten Mehrfachbeauftragung Vorschläge eingereicht. Das Auswahlgremium hat sich letztlich für den Entwurf des Büros Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH aus Stuttgart entschieden. Und genau auf dieser Grundlage soll der Bebauungsplan jetzt aufgestellt werden.

Total begeistert

Dieses Büro ist in Calw ein guter alter Bekannter. Vor dem großen Hesse-Jahr 2002 war es im Zusammenhang mit der Aufwertung der Fußgängerzonen in der Innenstadt tätig. Was hinsichtlich des P&R-Parkhauses präsentiert wurde, hat Andreas Quentin, den Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen, Verkehr bei der Stadtverwaltung, total begeistert.