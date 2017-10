Calw Nadja Zwiener zeigt "Wege zu Bach"

Mit ihren locker vorgetragenen Erläuterungen zu den einzelnen Komponisten und ihren jeweiligen Werken machte Zwiener diese europaweite Entwicklung für den Hörer deutlich, ehe sie immer wieder zu ihrem klangvollen, vor allem in der tiefen Lage beeindruckenden Instrument griff, einer Geige, die 1723 in einer römischen Werkstatt entstanden ist. An diesem Instrument führte sie dem Publikum den Unterschied zwischen einer barocken und einer modernen Geige vor.

Von zart bis energisch

Von zarten Tönen spannte sich das Programm bis zu energischen und virtuosen Klanggebilden – bewundernswert dabei die Konzentration, Musikalität und technische Vielfalt der Künstlerin sowie das breite Klangspektrum ihrer Violine.

Das Programm steigerte sich empor zu Bibers Passacaglia für Solovioline, den unbegleiteten Schlusssatz seiner Rosenkranzsonaten. Über unzähligen düsteren Quartabstiegen der Basslinie entfaltet sich hier ein Wunderwerk an Oberstimmen-Variationen. Großer Beifall, der zu einer Zugabe aufforderte.

Aber: Eine Zugabe nach dieser Passacaglia, wie soll das gehen? Zwiener fand eine Lösung: Auf den "Wegen zu Bach" ließ sie schließlich auch den Zielpunkt, Bach selbst, der quasi schon die ganze Zeit im Raum schwebte, zu Wort kommen mit einem Satz aus seiner ersten Sonate für Solo-Violine. Nochmals herzlicher Applaus – sowohl für Bach als auch für eine kompetente und sympathische Künstlerin.