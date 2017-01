Calw Nachmittagsakademie erinnert an Völkermord

Mehr als 100 Jahre nach Ende der deutschen Kolonialherrschaft im heutigen Namibia haben Anfang Januar zwei Volksgruppen die Bundesregierung wegen Völkermordes verklagt. Die Stämme der Herero und Nama fordern finanzielle Entschädigung für die Massaker in der damaligen Kolonie. Deutsche Soldaten hatten "auf höheren Befehl" etwa 100 000 Männer, Frauen und Kinder in die Wüste getrieben. Viele kamen in Konzentrationslagern ums Leben. In der Nachmittagsakademie kommen im Haus der Kirche, Badstraße 27, zwei Frauen zu Wort, die sich mit der Situation bestens auskennen. Ibrenzia Uiras ist Angehörige der Nama und lebt und arbeitet in Bad Teinach. Sie wird die Kultur, Geschichte und die Erfahrungen ihres Volkes beschreiben. Simone Knapp ergänzt ihren Bericht. Sie arbeitet bei der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg.

Verfolgte Minderheiten

"Der Beirat der Nachmittagsakademie hat sich vor dem Hintergrund der Diskussion um den Genozid in Armenien entschlossen, die deutsche Vergangenheit unter die Lupe zu nehmen", berichtet Reinhard Kafka, Geschäftsführer der Evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald, der die Veranstaltung vorbereitet hat. "Wir werden das Schicksal verfolgter Minderheiten auch weiterhin in den Blick nehmen. Ein besonderes Augenmerk gilt im ersten Halbjahr dem Schicksal der Jesiden, die in Syrien von den Kämpfern des ›Islamischen Staates‹ aus ihren Dörfern vertrieben und in die Berge gejagt wurden."