Calw Nach Vollsperrung bald wieder freie Fahrt

Am Donnerstag, 24. November, beginnt die letzte Phase in diesem Teilabschnitt, der Einbau der Asphaltbelagsschicht, die in ganzer Fahrbahnbreite und damit ohne Längsfuge aufgebracht wird. Für diese Arbeiten ist eine Vollsperrung der Bahnhofstraße im genannten Bereich bis Mittwoch, 30. November, erforderlich. Am Abend des Mittwoch, 30. November soll die Sanierungsmaßnahme fertiggestellt sein.

Während der letztmaligen Vollsperrung wird die überörtliche Umleitung des Verkehrs über Stammheim/Holzbronn ausgeschildert. Die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben im Bereich des Alten Bahnhofs ist gewährleistet, wobei der Bereich von Donnerstag, 24. November, bis Montag, 28. November, nur aus Richtung Innenstadt Calw und am Dienstag, 29. November sowie am Mittwoch, 30. November, nur von Richtung Nagold aus angefahren werden kann.

Im Rahmen der Arbeiten sind bis dahin rund 6000 Kubikmeter alter Straßenunterbau und Erde ausgehoben und abgefahren sowie circa 6000 Kubikmeter Schottermaterial eingebaut worden. Es wurden knapp 9000 Quadratmeter Asphalttragschicht sowie jeweils rund 11000 Quadratmeter Asphaltbinder- und Asphaltdeckschichten verbraucht Darüber hinaus wurden Schachtabdeckungen, Straßeneinläufe, Randsteine und Gehwege erneuert oder saniert.

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.