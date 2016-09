Calw Nach dem Sommer ist vor dem Winter

Die Hütte im Toggenburgerland steht an einer Skipiste, die bei ausreichender Schneelage dazu einlädt, direkt vom Haus aus zu starten. Neben dem Spaß auf einem oder zwei Brettern stehen viele andere Aktivitäten auf dem Programm dieses Angebots.

Bergheim in den Flumserbergen ist das Ziel der weiteren Angebote. Alle Wintersportbegeisterten von 14 bis 17 Jahren können hier vom 2. bis 5. Januar Ski fahren und boarden.

Direkt im Anschluss sind junge Erwachsene ab 17 Jahren dort auf den Pisten. Diese Freizeit ist vom 5. bis 8. Januar. Neben dem Spaß am Wintersport auf einem oder auch zwei Brettern sind natürlich Impulse im Glauben zu bekommen, Spiel, Singen und Gemeinschaft haben ebenfalls ihren Platz im Freizeitalltag haben.

Tagesfahrt

Für all diejenigen, die nur einen Tag auf Skiern oder Board stehen möchten, gibt es eine Tagesfahrt in die Flumserberge. Am Donnerstag, 5. Januar, stehen im Reisebus, der die Teilnehmer einer Freizeit in die Schweiz bringt und am Abend die andere Gruppe mit nach Calw zurücknimmt, noch freie Plätze zur Verfügung. Hier kann man sich noch anmelden.

"Wir hoffen, dass wir ein attraktives Freizeitangebot auf die Beine stellen konnten", so der für den Freizeitbereich verantwortliche Jugendreferent Markus Buck. Nähere Informationen zu den Freizeiten und zur Tagesausfahrt sind im Winterprospekt des Jugendwerks nachzulesen. Er steht unter www.ejw-calw.de zum Herunterladen zur Verfügung oder kann angefordert werden. Das Bezirksjugendwerk ist in der Badstraße 27 in Calw und unter Telefon 07051/1 24 35 oder per E- Mail unter bezirk@ejw-calw.de zu erreichen.