Calw Muss er sich merken: "Halbdackel" schlimmer als "Dackel"

Calw. Hesse muss nicht unbedingt sein. Calw mag er aber. Und bevor der Kabarettist Frank Sauer am Freitag, 23. September, ab 19.30 Uhr sein Programm "Mit Vollgas in die Sackgasse" in der Calwer Musischule präsentiert, poliert er sein Schwäbisch etwas auf. Das verriet der Künstler im Gespräch mit unserer Zeitung.