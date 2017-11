Calw Musikschulunterricht wohl bald teurer – aber nicht für alle

Calw. Soll der Unterricht an der Musikschule künftig teurer werden oder nicht? Darüber diskutierte der Calwer Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Hintergrund der Debatte war das Vorhaben, die Personalkostensteigerung der Musikschule in Höhe von rund 100 000 Euro zur Hälfte auf die Elternbeiträge anzurechnen. Das hatte der Gemeinderat während der Beratungen zum Haushalt 2017 festgelegt.