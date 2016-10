Calw-Hirsau. Mit einer ganz besonderen Veranstaltung startet die Konzertreihe Sankt Aurelius in Hirsau am Sonntag ab 19 Uhr in den musikalischen Herbst. Für dieses Konzert hat das preisgekrönte Ensemble "Der musikalische Garten" ein selbst für die Barockmusik außergewöhnliches Programm zusammengestellt.