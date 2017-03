Calw Museen starten in die neue Saison

Calw. Neben den jeweiligen Dauer- und Sonderausstellungen in den einzelnen Häusern bilden auch dieses Jahr der Internationale Museumstag am 21. Mai sowie der Tag des offenen Denkmals am 10. September besondere Höhepunkte, an denen nicht nur der Eintritt kostenlos sein wird, sondern die Museen mit einem zusätzlichen pädagogischen Programm aufwarten.

Verlängerte Sommeröffnungszeiten

Bevor die Umbauarbeiten im Hermann-Hesse-Museum beginnen, haben die Besucher nochmals die Möglichkeit, neben der weltweit größten biografischen Ausstellung zum Literaturnobelpreisträger bis zum 1. Oktober die Sonderausstellung "Hermann Hesse: Eine Mythologie des Tessins. Klingsors letzter Sommer illustriert von Sighanda" zu besichtigen. Sie lädt dazu ein, die malerischen Orte dieser autobiografischen Erzählung farbenfroh nachzuem­pfinden. In diesem Museum gelten ab dem 1. April wieder die verlängerten Sommeröffnungszeiten.